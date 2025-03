¿Regresa al Perú? Nicola Porcella deja el programa "Hoy" y asume un gran reto en la actuación

El querido actor y conductor Nicola Porcella confirmó su salida del programa "Hoy", donde se ganó el cariño del público mexicano con su carisma y buena energía. Sin embargo, no se va por un mal momento, sino porque asumirá un nuevo reto profesional en una telenovela de alto nivel.

Desde su llegada al matutino, Nicola Porcella se convirtió en una pieza clave del elenco. Su espontaneidad y sentido del humor conquistaron a la audiencia, pero ahora ha decidido dar un paso al costado para enfocarse en su próximo proyecto.

Nicola llegó al programa en octubre del 2024, cuando Arath de la Torre se ausentó temporalmente. Su participación fue tan bien recibida que terminó quedándose de manera oficial en el elenco. Ahora, con nuevos retos en el horizonte, ha decidido tomar otro camino.

Su salida de "Hoy" no significa que se alejará de la televisión. Nicola Porcella formará parte de la nueva telenovela 'Amanecer', una producción de Juan Osorio, donde compartirá pantalla con grandes figuras como Fernando Colunga, Livia Brito y Ernesto Laguardia.

"Me voy a un nuevo proyecto, saben que me voy a la novela, me voy a 'Amanecer' con Juan Osorio", contó entusiasmado.