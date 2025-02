¡Emocionado! Nicola Porcella anotó su primer gol en la Kings League y su hijo fue comentarista en partido

Nicola Porcella no solo brilla en los realities, sino también en el campo de juego. El peruano logró su primer gol en la Kings League Americas 2025 con el Persas FC, equipo del que es copresidente. Sin embargo, lo más emotivo fue escuchar a su hijo Adriano narrar su gol en la transmisión.

Nicola Porcella sigue sumando logros en su carrera y esta vez lo hizo dentro del campo de juego. El peruano anotó su primer gol en la Kings League Americas 2025 con el Persas FC, equipo del que es copresidente. Pero lo que más llamó la atención fue que su hijo Adriano fue el encargado de narrar el gol en la transmisión.

El emotivo momento ocurrió en la jornada 2 del torneo, cuando el equipo de Porcella enfrentó a los Galácticos del Caribe. Tras ejecutar un penal con gran precisión, su hijo no pudo contener la emoción y narró: "Mi papá se ha puesto las zapatillas goleadoras, tiene que ser gol. No lo puede fallar, o sino va a salir en las noticias por segunda vez. Un gol, va a patear. ¡Goooooooool! Asegurando, ya no es malo. Sí es malo, pero no tanto. La remontada".