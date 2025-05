Yaco Eskenazi aconseja a Laura Spoya en medio de su crisis matrimonial: "No escuches a nadie, escúchate a ti"

La ex Miss Perú, Laura Spoya, confirmó hace unas semanas que atraviesa una "crisis" con su esposo, el empresario Brian Rullan, sin precisar si se encuentran separados o en trámites de divorcio. Su declaración reservada despertó todo tipo de especulaciones en redes sociales y medios locales, que aún desconoce el verdadero estado de su relación.

En medio de la incertidumbre, Laura recibió el apoyo de Yaco Eskenazi durante su podcast 'Good Time', espacio que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe. El exchico reality, quien recientemente compartió su propia crisis matrimonial con Natalie Vértiz, le brindó un valioso consejo:

"Pórtese bien. Cuiden a las personas que los aman. Las personas que los aman tienen que ser respetadas. Y tú, hijita (Laura Spoya), mira dentro tuyo, no mires alrededor, no escuches a nadie; escúchate a ti misma, escucha lo que tienes adentro", le dijo.

Además, el exchico reality compartió una enseñanza de su padre. En su mensaje, el exchico reality, destacó la importancia de valorar a quienes están en los momentos difíciles

"Hay una cosa que mi papá siempre me decía, es una cojudez, pero si lo analizas es muy interesante. El mundo da vueltas amiga, tú puedes estar ahora acá (arriba), pero te va a tocar estar acá (abajo), y es mejor estar con la gente que te quiere", comentó.

En la reciente emisión del programa "Magaly Tv: La Firme", la conductora, reaccionó a los consejos de Yaco Eskenazi en el podcast de Laura Spoya. La popular "Urraca" se animó a reflexionar de la situación desde su experiencia.

"Toda da vueltas en esta vida cuando uno pasa los buenos momentos todos están contigo.... pero en el momento que no estas arriba, cuando realmente vas a necesitar apoyo las únicas personas que van estar ahí pase lo que pase es la gente que te ama y te lo digo yo que he vivido bastante", dijo en primer lugar Magaly

Sin embargo, Magaly Medina, al comentar las declaraciones de Yaco, señaló que "en el caso de Laura y su matrimonio, cada uno sabe lo que pasa", sugiriendo que incluso las parejas más felices enfrentan diferencias.

"Ese consejo vino del corazón no se si ellos conocen cada uno la situación del otro porque Laura no ha sido muy expresiva respecto a su situación Matrimonial.....Creo que en el caso de Laura cada una persona sabe lo que pasa internamente los demás no podemos dar opiniones de lo que desconocemos porque aparentemente formaban una pareja consolida peor algunas diferencias habían", sentenció Maglay