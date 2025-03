Rodrigo González y Gigi Mitre criticaron Patricio Parodi tras streaming con jovencitas: ¿Qué dijeron?

El exintegrante de "Esto Es Guerra", Patricio Parodi, generó revuelo en redes sociales tras protagonizar un beso con una joven desconocida durante una transmisión en vivo en la plataforma de streaming 'Kick'. Las imágenes se viralizaron rápidamente y no tardaron en generar reacciones.

Rodrigo González y Gigi Mitre critican a Patricio Parodi

Durante la reciente emisión de "Amor y Fuego", se difundieron videos donde Parodi aparecía besándose y bebiendo con dos jóvenes, acompañado por su amigo Piero Arenas y otro joven. Rodrigo González fue el primero en dar su opinión sobre el tema y cuestionó las consecuencias que podrían derivarse de este tipo de situaciones.

"Bueno, ahí ya cada uno es adulto y sabe a lo que va, pero si está tomando y luego dice que no se acuerda de lo que hace, a ver si un día no termina mal eso. Cómo se tocan en partes privadas y tantas confianzas... A ver si un día va a decir que no era consciente de que hizo un tocamiento indebido y empiecen los problemas", comentó el conductor.