Laura Spoya y Mario Irivarren bromean sobre supuesta relación amorosa: "A nosotros nos causa gracia"

A raíz del fin del romance de Mario Irivarren con Onelia Molina, muchos usuarios han supuesto un nuevo romance con Laura Spoya. Es así como fueron vinculados, pero ellos lo descartan por completo y aprovechan la situación para bromear.

En el nuevo programa de su podcast 'Good Time', Mario Irivarren y Laura Spoya reaccionaron a todos los rumores que se vienen creando en redes sociales y medios sobre su supuesta relación. A pesar de haber descartado en el anterior episodio, vuelven a recalcar que tienen una amistad.

"Yo sé que la gente tiene una imaginación muy amplia, le encanta crear escenarios a veces inexistentes y a nosotros nos causa gracia, desde acá les vamos a decir una cosa. Todos los que nos están inventado un paralelo de historia amorosa, no vamos a dejar de jugar con las manos, no vamos a cambiar nuestra personalidad, lo vamos a seguir haciendo y peor" , expresó Laura.

Aunque, la modelo peruana resaltó el gran informe periodístico que realizaron los medios donde estuvieron sacando pequeños extractos donde ellos se jugaron de mano o tenían supuestas miraditas cariñosas, pero niega por completo que ambos tengan algo más que solo amistad.

En otro momento, Laura Spoya con el chico reality Mario Irivarren afirmaron que ambos no se ven como un interés amoroso, sino más como familia. Además, agregaron que crearon una historia el inicio de su programa para jalar vistas y fue el supuesto viaje a Máncora, algo que no fue cierto según revelan los mismos conductores.

"A mí honestamente más probable me parecería que ustedes se consuelen juntos (Mario y el otro conductor), que yo con algunos de ustedes. No entiendo, creo que a la gente no le ha quedado claro que yo soy un 'bro' más de este lugar", dice Laura Spoya. Irivarren agrega: "En el primer programa para conseguir más vistas y 'like', nos regalamos y comenzamos a jugar con la idea de que entre Laura y yo había pasado algo allá por Máncora. Eso fue parte de todo para un poquito 'vistas'".