Esposo de Laura Spoya responde tras rumores de separación con contundente mensaje: "Avanzando"

Durante las últimas semanas, se viene rumoreando el fin del matrimonio de Laura Spoya y su esposo Brian Rullan tras lucirse por separado en sus redes sociales. Ahora, 'Peluchín' se comunicó con el mexicano y respondió sobre la situación que viene pasando con la modelo peruana.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores estuvieron hablando sobre esta situación entre Laura Spoya y su esposo mexicano en medio de una crisis. Aunque ninguno ha confirmado el fin de su relación amorosa, se viene rumoreando mucho sobre su divorcio.

Ahora, el conductor Rodrigo González se comunicó directamente con el mexicano Brian Rullan ante tantas especulaciones. Es así como el aún esposo de Spoya reveló que no habrían terminado, pero estarían atravesando una crisis y estaría intentando arreglarlo.

"Aprovecho que estoy hablando contigo y te pregunto ¿Qué onda con Laura, ya se terminó definitivamente?" , le pregunta ' Peluchín ' al mexicano y él le responde: "No, no, todo bien, ahí avanzando" .

También fue consultado sobre la última situación en la que se ha visto involucrado. A raíz de los rumores de separación, ha estado recibiendo varios comentarios en redes sociales y lo que sorprendió es que dio 'me gusta' donde dejaban mal parada a su aún esposa Laura Spoya. Ante esa duda, respondió sinceramente afirmando que lo hizo por una confusión y sin darse cuenta.

"Le mande una foto, un pantallazo de una noticia que decía que él estaba avalando comentarios que no dejaba bien parada a Laura y le digo 'si todo bien ¿Y esto?", le pregunta Rodrigo y Rullan responde: "Fue una confusión, a veces no miro, no reviso, veo solamente toda la gente que me comenta y yo le doy 'me gusta' a todas, me meto en esos problemas".