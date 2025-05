Aída Martínez sorprende al revelar que Carlos Orozco la rechazó tras su divorcio: "Le dije, ¿puedo ir a tu casa?"

La modelo Aída Martínez generó gran revuelo en redes sociales luego de revelar que fue rechazada por el periodista Carlos Orozco, a quien buscó para quedarse a dormir en su casa al separarse de su esposo. La confesión se dio en el programa 'Ouke', donde ambos compartieron una entrevista cargada de bromas y algunas confesiones del pasado.

Durante la charla, Aída recordó el difícil momento que vivió tras su divorcio en febrero del año pasado. Buscando consuelo, la arequipeña decidió recurrir a Carlos Orozco, a quien describió como alguien de confianza:

"Apenas me divorcié, te escribí, te acuerdas, cuando yo me divorcié en febrero del año pasado, no soportaba ver a mi marido. A mí él me cae bien (Orozco) y pensé a la casa de quién podría ir sin que me quiera cucharear o pulsearme. Entonces lo llamé a Carlos y le dije '¿puedo ir a tu casa a quedarme esta noche, porfa?' y choteada", comentó entre risas, dejando en claro que solo quería compañía en un momento difícil.