¿Mario Hart engañó a Ale Baigorria con Aída Martínez? Modelo señala: "Si no eres mi amiga, no me interesa"

La controversia se desató luego de que Aída Martínez revelara detalles sobre un antiguo encuentro con Mario Hart, piloto de motocross y ex chico reality, en el que dejó entrever una posible infidelidad. Esta semana, la modelo estuvo de nuevo en los medios y habló de lo que ocurrió con el ex de Alejandra Baigorria, lo que ha causado revuelo en la farándula.

En una reciente emisión del podcast Alocadas, Aída Martínez no dudó en responder sobre el encuentro que mantuvo con Mario Hart hace más de una década.

"Sí he chapado con Mario Hart. No era mi tipo de hombre, porque Mario tampoco es un hombre que digamos 'wow, qué churro'. Pero tiene buena labia" , confesó Aida, quien explicó que aunque no le parecía el hombre más guapo, se dejó llevar por el momento.

Lo que realmente sorprendió fue la respuesta de Aída cuando le preguntaron sobre la situación sentimental de Mario en ese entonces.

Aida, sin pensarlo mucho, respondió: "¿Estaba soltero o estaba con alguien?. Fue hace 10 años. En ese momento quizá estaría saliendo con Claudia Ramírez, puede ser, o terminando con Alejandra (Baigorria). La verdad yo no le pregunté porque como ellas no son mis amigas y si no eres mi amiga, no me interesa".