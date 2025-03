¡Incómodo! Yahaira se luce con su supuesto nuevo saliente y se cruzan con Pancho Rodríguez

La cantante Yahaira Plasencia siempre ha llamado la atención por su talento musical, pero también por sus relaciones amorosas. Como se recuerda estuvo en salidas con Pancho Rodríguez y ahora, la 'Patrona' se lo cruzo mientras estaba con quien sería su actual saliente.

Yahaira se cruza con Pancho Rodríguez

Según las imágenes que mostraron en el programa de 'Amor y Fuego', un usuario grabó a la cantante Yahaira Plasencia en un lugar nocturno ubicado en San Isidro en Perú. En el video se puede como la salsera estaba acompañada de su nuevo saliente, que sería un basquetbolista que jugaría en un equipo de Estados Unidos.

Lo que llamó la atención es que la 'Patrona' salió rápidamente y sería porque se percataron que su expareja Pancho Rodríguez estaba en el mismo lugar. Ante esto, la cantante con su galán y su grupo de amigos salieron de inmediato del sitio nocturno.

En las imágenes se puede ver que el chileno se percata también de la presencia de la intérprete de "Y le Dije No" y terminó viendo cómo Yahaira con los demás se retiraban del lugar. Todo esto fue captado en el video que compartieron al programa de espectáculos.

Rodrigo y Gigi opinan

Ante estas imágenes, Rodrigo González y Gigi Mitre no dejaron pasar la oportunidad de comentar sobre este encuentro incómodo que habrían tenido Yahaira Plasencia con su ex Pancho Rodríguez. Afirmando que entre ellos, las cosas no terminaron bien.

"Se pasean de la mano (Yahaira y su saliente), Pancho no te metas porque te sopla y te tumba ese señor. Ellos nunca quieren hablar ni él de ella, ni ella de él. Ahí quedó mal la cosa porque Pancho se enamoró de ella en cambio la Yahaira, no", expresaron los conductores.

Después, los conductores del programa de espectáculos elogiaron al nuevo saliente de Yahaira Plasencia, que especulan que este galán formaría parte del NBA porque la salsera participó en un partido de basquetbol cuando estuvo en Miami. Además, que gracias a su porte de este joven protegería bien a la cantante de salsa.

Al parecer, Yahaira Plasencia estaría conociéndose con esta nueva persona que sin duda llama su atención por su altura y porte de basquetbolista. Aunque, ahora la salsera pasó por un momento incómoda al cruzarse con su expareja Pancho Rodríguez en un lugar nocturno en Lima, que ocasionó que ella junto a todos sus acompañantes salieran rápidamente del lugar.