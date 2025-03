Alejandra Baigorria revela que contará todo sobre su despedida de soltera: "El baile con los strippers"

La empresaria Alejandra Baigorria se encuentra a pocas semanas de contraer matrimonio con su pareja Said Palao. Tras dar más detalles de la gran celebración, reveló que también viene organizando con sus amigas su despedida de soltera.

La joven Alejandra Baigorria y su pareja Said Palao se casaran el 26 de abril de 2025. A un mes de su matrimonio, la empresaria ya se encuentra terminando algunos detalles para el gran día y entre ellos, el festejo de su despedida de soltera. Aunque sus amigas lo estaban organizando como sorpresa, ella terminó enterándose y ahora forma parte de la organización.

"He ido ayer al Centro de Lima para buscar los **, los verdaderos para poner acá así (Hace la acción de ponerse como vincha). Es un mate risa porque imagínate que yo soy tal que mis amigas están organizando y las descubrí, dije 'disculpen, pero yo también tengo que ser parte de la organización' porque yo soy jodid* y me gusta controlar todo" , expresó la ex chica reality para 'Amor y Fuego'.

Además, la empresaria sorprendió al revelar que estaría compartiendo cada momento de esta despedida de soltera con sus seguidores. Comentó que ella estaría detrás de todo para celebrarlo bien con sus personas cercanas antes de pasar a la fila de casadas.

Finalmente, Alejandra Baigorria reveló que le gusta estar atenta de cada detalle de su vida personal, como de su trabajo y que por ello, le ha ido tan bien como empresaria. Aunque afirma que podría ser uno de sus defectos, es una de sus virtudes.

"Creo que por eso me va bien en la vida porque literal me meto a mi negocio a barrer, limpiar a todo, al controlar todo uno mismo siento que sale mejor las cosas. Por eso a mí me ven la decisión de todo porque nadie me gusta que lo tome por mí, lamentablemente soy así. Porque son defectos, pero también virtudes", atinó.