Alejandra Baigorria le responde a Macarena Vélez: "Con lo que sé podría crear una bomba nuclear"

Macarena Vélez causó revuelo en "El Valor de la Verdad" al compartir detalles sobre su relación con Said Palao y el papel que Alejandra Baigorria desempeñó como confidente en ese tiempo. Ante esto, la empresaria rompió su silencio y envió un contundente mensaje a la exchica reality.

Alejandra Baigorria responde a Macarena Vélez

En una reciente entrevista para el programa "Amor y Fuego", Alejandra Baigorria se pronunció sobre las declaraciones de Macarena Vélez, las cuales no la dejaron en una buena posición ni a ella ni a Said Palao. En primer lugar, la 'Rubia de Gamarra' se refirió a la revelación de que su actual pareja le habría ocultado su paternidad a Macarena cuando eran novios.

"No es un tema en el que quiera involucrarme porque no me corresponde. Sé que Said jamás lo va a decir, lamentablemente, pero ella y su familia saben lo que realmente pasó. Hay que asumir cuando uno se equivoca", expresó Baigorria, dejando entrever que hay información que no se ha contado públicamente.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre la exchica reality. Aunque en un inicio parecía evitar la confrontación, terminó lanzando un comentario que muchos interpretaron como una respuesta tajante.

"Yo quiero estar bien con todo el mundo. No me interesa hacer daño ni atacar a nadie porque, créeme, con lo que yo sé y con la lengua que me manejo podría crear una bomba nuclear. Pero espero que asuma la responsabilidad de lo que ha dicho y hecho", sentenció Baigorria.

Alejandra Baigorria aclara su relación con Macarena Vélez

Por otro lado, Baigorria también aprovechó la entrevista para aclarar la relación que tuvo con Macarena Vélez en el pasado. Aunque en el programa 'El Valor de la Verdad', Macarena aseguró que Alejandra fue su confidente, la empresaria negó haber tenido una amistad cercana con ella.

"Ella misma dijo que no era su mejor amiga ni yo era su mejor amiga. Simplemente me consideraba una compañera de trabajo. ¿Crees que tengo un minuto de mi tiempo para tocar un tema que no tiene relevancia?", expresó Baigorria, descartando cualquier vínculo de amistad.

Pese a esto, Alejandra también se solidarizó con las experiencias difíciles que Macarena contó en el programa de Beto Ortiz. No obstante, señaló que algunas de sus declaraciones podrían afectar a otras personas.

"Me solidarizo con Macarena por lo que contó. Como mujer, es imposible no hacerlo. Ha vivido cosas difíciles y tiene mucho que sanar, pero hay cosas que afectan a otros y eso no está bien", concluyó.

Las declaraciones de Macarena Vélez han generado diversas reacciones, y Alejandra Baigorria no dudó en responder, dejando claro que no comparte su versión de los hechos. Con este cruce de declaraciones, el tema sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo.