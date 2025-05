Laura Spoya manda tremendo mensaje en medio de rumores de divorcio: "Sé la mujer que soy"

Durante las últimas semanas, se viene rumoreando el fin del matrimonio de Laura Spoya y su esposo Brian Rullan tras lucirse por separado en sus redes sociales. En esta ocasión, la modelo fue abordada a la salida de su programa y respondió algunas preguntas, donde habría mandado una indirecta al mexicano.

En la red social de Ric La Torre, compartió un video donde varios medios estuvieron entrevistando a Laura Spoya a la salida de su programa 'Good Time' vestida de un dibujo animado. Aunque intentó seguir en su personaje, la conductora decidió responder algunas preguntas de los reporteros dejando en claro que es una mujer que lucha incansablemente todos los días por sus hijos.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores estuvieron hablando sobre esta situación entre Laura Spoya y su esposo mexicano en medio de una crisis. Aunque ninguno ha confirmado el fin de su relación amorosa, se viene rumoreando mucho sobre su divorcio.

Ahora, el conductor Rodrigo González se comunicó directamente con el mexicano Brian Rullan ante tantas especulaciones. Es así como el aún esposo de Spoya reveló que no habrían terminado, pero estarían atravesando una crisis y estaría intentando arreglarlo.

"Aprovecho que estoy hablando contigo y te pregunto ¿Qué onda con Laura, ya se terminó definitivamente?", le pregunta 'Peluchín' al mexicano y él le responde: "No, no, todo bien, ahí avanzando". Sobre los 'me gustas' a comentarios en contra de la modelo, dijo: "Fue una confusión, a veces no miro, no reviso, veo solamente toda la gente que me comenta y yo le doy 'me gusta' a todas, me meto en esos problemas".