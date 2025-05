Magaly Medina sobre respuestas de Laura Spoya tras crisis en su matrimonio: "Hay cositas que dan indicativos"

Durante las últimas semanas, se viene rumoreando el fin del matrimonio de Laura Spoya y su esposo Brian Rullan tras lucirse por separado en sus redes sociales. En esta ocasión, la modelo fue abordada a la salida de su podcast 'Good Time' y respondió algunas preguntas, donde habría mandado más de una indirecta lo que ha generado diferentes reacciones sobre todo en Magaly Medina quien no dudó en comentar.

En 'Magaly TV: La Firme', la conductora analizó los extractos de la entrevista concedida por Laura. Cuando la reportera le preguntó si intentaba salvar su matrimonio, Spoya respondió negando con el dedo. Magaly señaló que, aunque la modelo afirma "no voy a hablar", sus gestos serían reveladores

"Ella dice no voy hablar pero hay cositas que si te dan indicativos... Ella dice no porque de pronto ya no es su momento y que ahora sencillamente está como ella dice viviendo su proceso", dijo Magaly.

Otro momento que llamó la atención fue cuando se le preguntó si Brian Rullan viajaría a Lima por el Día de la Madre. Laura contestó de forma irónica: "La mamá soy yo, ¿no?". Para Magaly, esa respuesta solo confirmaría que el empresario no vendrá y que ella intenta encubrir la situación.

En el programa de 'Amor y Fuego', los conductores estuvieron hablando sobre esta situación entre Laura Spoya y su esposo mexicano en medio de una crisis. Aunque ninguno ha confirmado el fin de su relación amorosa, se viene rumoreando mucho sobre su divorcio.

Ahora, el conductor Rodrigo González se comunicó directamente con el mexicano Brian Rullan ante tantas especulaciones. Es así como el aún esposo de Spoya reveló que no habrían terminado, pero estarían atravesando una crisis y estaría intentando arreglarlo.

"Aprovecho que estoy hablando contigo y te pregunto ¿Qué onda con Laura, ya se terminó definitivamente?", le pregunta 'Peluchín' al mexicano y él le responde: "No, no, todo bien, ahí avanzando". Sobre los 'me gustas' a comentarios en contra de la modelo, dijo: "Fue una confusión, a veces no miro, no reviso, veo solamente toda la gente que me comenta y yo le doy 'me gusta' a todas, me meto en esos problemas".