Tula Rodríguez sobre la posibilidad de ir al podcast de 'Chiquito' Flores: "¿Para qué generar polémica?"

Una reciente declaración de Juan 'Chiquito' Flores remeció el set del programa 'América Hoy' y sorprendió a más de uno. El exarquero, sin filtros, mencionó a Tula Rodríguez como "el amor de su alma", generando revuelo entre los panelistas y la audiencia. Ante este sorpresivo comentario, la conductora no se quedó callada y respondió con serenidad, pero dejando en claro su posición.

En declaraciones al diario Trome, Tula Rodríguez reaccionó con aplomo a las palabras de su expareja. Aseguró que no desea reabrir capítulos del pasado, ya que su enfoque actual está en su familia y en seguir avanzando.

Además, Tula fue tajante al descartar una posible visita al programa que conduce 'Chiquito Flores'. La presentadora y actual participante de 'El Gran Chef Famosos', recalcó que para ella lo más importante es preservar la tranquilidad de su hija adolescente.

Juan 'Chiquito' Flores sorprendió a todos los televidentes y panelistas del programa 'América Hoy' cuando, al ser cuestionado sobre el amor de su vida, hizo una inesperada revelación sobre su expareja, Tula Rodríguez. Todo comenzó cuando Janet Barboza le lanzó una pregunta directa:

"¿Has pensado invitar a Tula, Chiquito? Me dijiste eso. Tú has dicho que quieres invitar a Tula ¿sí o no?". Fiel a su estilo, Chiquito respondió: "¿Por qué no? ¿y por qué no? El programa es de todos, entonces todos pueden ir al programa. Pero sí tiene que contestar todas las preguntas que le hagamos".