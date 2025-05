Jonathan Maicelo rompe su silencio y niega agresión a Samantha Batallanos: "Jamás le pegué, fue todo lo contrario"

Jonathan Maicelo volvió al centro de la atención mediática tras sentarse en el sillón rojo de 'El valor de la verdad', programa conducido por Beto Ortiz. En una de las preguntas más delicadas de la noche, el exboxeador negó rotundamente haber agredido físicamente a su expareja, la modelo Samantha Batallanos.

Durante la emisión, Ortiz le preguntó directamente si había golpeado a Batallanos. "No", respondió Maicelo con firmeza. La máquina del polígrafo validó su afirmación. El exdeportista aseguró que nunca recurrió a la violencia física en sus relaciones, aunque reconoció que hubo discusiones intensas.

"Jamás he pegado a una mujer, es algo que no me nace... Tuvimos peleas como toda relación, pero jamás la agredí físicamente. Fue todo lo contrario", declaró.