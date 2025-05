Jonathan Maicelo revela que Samantha le exigió 50 MIL SOLES para no denunciarlo por agresión: "Me negué"

Durante su aparición en el programa 'El Valor de la Verdad', emitido la noche de ayer, el exboxeador Jonathan Maicelo hizo una impactante revelación: aseguró que Samantha Batallanos intentó chantajearlo pidiéndole 50 mil soles a cambio de no denunciarlo por agresión física y psicológica.

Maicelo afirma que fue chantajeado por Samantha

Maicelo, quien fue interrogado por Beto Ortiz sobre su situación judicial, afirmó que no ha sido sentenciado y que el proceso legal en su contra aún sigue en curso. Negó rotundamente las versiones que indican que recibió una condena de prisión suspendida, asegurando que se trata de una confusión generada por medios digitales.

Lo más polémico del programa fue cuando relató que Batallanos le exigió dinero para evitar acciones legales. "Me niego a pagar por algo que no he hecho. La otra parte pidió una cantidad para evitar la denuncia" , comentó. Al ser consultado si se trataba de un chantaje, Maicelo respondió que sí, precisando que le pidieron 50 mil soles y que tiene pruebas de ello, incluyendo una grabación telefónica.

Además, el boxeador aseguró que nunca maltrató a Batallanos y calificó su relación como conflictiva, pero no violenta. "Solo fueron peleas de pareja", afirmó. También mencionó que su romance con la modelo terminó hace aproximadamente un año.

La denuncia de chantaje generó gran controversia en redes sociales, dividiendo opiniones entre los seguidores del programa. Por su parte, Batallanos aún no se ha pronunciado sobre estas graves acusaciones, mientras que Maicelo insiste en que todo se resolverá en las instancias judiciales correspondientes.

Maicelo niega haber agredido a Samantha

Durante la emisión, Beto Ortiz le preguntó directamente si había golpeado a Batallanos. "No", respondió Maicelo con firmeza. La máquina del polígrafo validó su afirmación. El exdeportista aseguró que nunca recurrió a la violencia física en sus relaciones, aunque reconoció que hubo discusiones intensas.

"Jamás he pegado a una mujer, es algo que no me nace... Tuvimos peleas como toda relación, pero jamás la agredí físicamente. Fue todo lo contrario", declaró.

Maicelo también sostuvo que fue víctima de maltrato por parte de la modelo. Esta revelación generó sorpresa, ya que en diciembre de 2023, Batallanos lo denunció públicamente por presunta agresión física y psicológica.

"A mí me acusaron de agredirla físicamente y jamás lo hice. Fue todo lo contrario. Ya eso se lo dejo a mi abogado", añadió, sugiriendo que la modelo tenía actitudes violentas hacia él.

Es así que, Jonathan Maicelo negó haber agredido a Samantha Batallanos y aseguró que fue víctima de un chantaje por parte de la modelo. Reveló que le pidió 50 mil soles y afirmó tener pruebas. El caso continúa en proceso judicial y sin sentencia firme.