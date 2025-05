¡Solterísima! Yahaira Plasencia aclara rumores y responde con todo desde Argentina

Desde Argentina, Yahaira Plasencia se enlazó en vivo con el programa "América Hoy" y confirmó que se encuentra completamente soltera. También respondió a quienes aseguran que pagó para ser presentada como la "diosa del Perú".

La cantante peruana Yahaira Plasencia apareció este martes en "América Hoy" desde Argentina, donde se encuentra promocionando su carrera musical. En medio de rumores sobre un nuevo romance y comentarios de periodistas extranjeros, Yahaira dejó las cosas claras: no está en una relación y no ha pagado para aparecer en televisión.

"Estoy completamente soltera. Yo no estoy saliendo con nadie, no quiero nada con nadie", afirmó. Yahaira también se refirió a los supuestos pretendientes: "Obviamente hay muchos pretendientes. Soy una mujer que yo me siento empoderada, hermosa, diosa, como me han dicho aquí en Argentina, la diosa de Perú. Y así me siento".