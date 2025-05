¿Onelia Molina abriría una cuenta en OnlyFans? Esto fue lo que respondió tras lanzar su canal exclusivo en redes

Onelia Molina vuelve a generar titulares luego de la polémica en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, que marcó el final de su relación con Mario Irivarren. Ahora, la chica reality ha sorprendido con un nuevo anuncio: el lanzamiento de un canal de contenido exclusivo a través de Instagram, donde sus seguidores podrán suscribirse por un pago mensual.

Durante una entrevista con 'Amor y Fuego', Onelia confirmó que ofrecerá contenido exclusivo por 18.99 soles mensuales a través de Instagram. La modelo aseguró que esta iniciativa no surge como consecuencia de su reciente ruptura, sino que ha sido un proyecto en desarrollo desde hace tiempo.

La noticia generó rumores sobre la posibilidad de que Onelia incursione en plataformas como OnlyFans. Sin embargo, la modelo descartó esa opción, aunque sí dejó abierta la puerta a nuevos proyectos.

"Estoy optando por abrir, la verdad, todo, se vienen nuevos proyectos... (¿OnlyFans también?) No, no hay forma... se viene contenido, pero no puedo adelantar", respondió.

Onelia también respondió a los cuestionamientos tras decir que "Mario sabe" cuando fue consultada por sus salidas a discotecas. Aclaró que esa frase hacía referencia a que trabajaba en esos lugares incluso cuando aún tenía una relación con Irivarren.

La también odontóloga dejó entrever que su propia casa televisiva seleccionó parte de su testimonio para generar polémica.

"Agarraron un pedacito de la entrevista que no era, entonces dieron a entender algo que no era. Antes de estar con Mario, estando con Mario y ahora que ya no estoy trabajaba. Entonces no lo quieran sacar de contexto porque yo no le doy explicaciones a nadie, soy una persona soltera", agregó.