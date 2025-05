Onelia Molina y Mario Irivarren disfrutaron de la noche por separado antes de anunciar su separación

Onelia Molina acaparó titulares tras anunciar públicamente el fin de su relación con Mario Irivarren. El anuncio se dio tanto en televisión como en redes sociales, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Tras este anuncio, han salido a la luz imágenes de ambos disfrutando de su fin de semana por separado, alimentando aún más la conversación en torno a su ruptura.

El programa 'Magaly TV: La Firme' mostró imágenes exclusivas que revelan cómo pasaron su último fin de semana como pareja. Por un lado, Onelia Molina fue vista en una discoteca de Miraflores en compañía de Erito Molina, exparticipante del reality Combate.

Según el reporte, ambos compartieron toda la noche juntos y la joven odontóloga no se despegó de él en ningún momento. A pesar de la cercanía, no se registraron muestras de afecto que indiquen una relación amorosa.

Mientras tanto, Mario Irivarren celebraba en Barranco el cumpleaños número 68 de su padre junto a sus hermanos. A través de sus redes sociales, el chico reality compartió momentos del festejo familiar y escribió:

Al día siguiente, Onelia también publicó contenido en redes sociales donde se la veía compartiendo con sus seres queridos, mostrando así que ambos decidieron enfocarse en sus respectivas familias tras la separación.

Luego de ver las declaraciones de Onelia Molina en 'MQM' dando por terminada su relación con Mario Irivarren, Magaly Medina afirmó en su programa que la joven se mostró muy tranquila en la entrevista. Cree que la odontóloga tuvo tiempo de evaluar su relación y tomó la mejor decisión. Además, resaltó que la manera en que terminaron fue la mejor forma.

Además, Magaly Medina queda asombrada por el nivel de madurez que manejó Onelia Molina para terminar la relación amorosa tras analizarlo. Además, cree que al terminar así ya no habrá una opción de retorno porque terminaron en paz.

"Al parecer, se sentó y habló consigo misma. Me parece súper transparente y muy maduro de su parte porque esa es una relación que no tendrá marcha atrás, definitivamente. Si lo hay, debe haber pasado mucho tiempo. Las relaciones que terminan en paz y terminaron bien, son los mejores finales y que no tienen retorno. Me sigue asombrando, yo veo una chica que a sus 25 años toma decisiones muy bien pensadas", agregó.