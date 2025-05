Flor Ortola sale a defender a Alejandra Baigorria ante críticas: "No la perdonan verla bien y feliz"

Desde que Alejandra Baigorria regresó de su luna de miel, ha estado recibiendo muchas críticas por lo sucedido en su boda, en especial la separación de Mario Irivarren y Onelia Molina. Tras ello, ha salido su amiga Flor Ortola para defenderla de tanto 'hate' en redes.

Flor Ortola sale a defender a Alejandra Baigorria

En una entrevista con 'Amor y Fuego', Flor Ortola llegó al set con toda la carga para hablar sobre lo sucedido en la boda de su amiga Alejandra Baigorria con Said Palao. Además, la joven salió a defender a su amiga recién casada, ya que no cree que debe ser criticada y afirma que sería porque no aceptan verla feliz.

"¿Qué es lo más injusto que te parece han dicho de Alejandra de la boda hasta hoy?", le pregunta Rodrigo y Flor responde: "Genera mucho. Haga lo que haga, diga lo que diga, siempre va a ser noticia porque es una persona que siempre es buscada. Creo que no la perdonan verla bien, verla feliz, y eso lo creo porque es mujer, siempre está en el ojo. Que si se casan es porque hay conveniencia y no hay amor, que si la fiesta fue buenísima es porque fue canje. Siempre tienen algo que reprocharle ¿Qué más?".

Cree que Alejandra no debió pedir perdón a Onelia

Así mismo, Flor Ortola comentó que nunca le pareció que Alejandra vaya a 'Esto es Guerra' a pedirle perdón a Onelia Molina para que vaya a su boda junto a Mario Irivarren. Afirma, que fue tanto la amistad con su amigo e hizo algo que no debía, ya que ambas nunca tuvieron una amistad previa antes de ello. Después, también agregó que la odontóloga nunca debió haber ido a la boda.

"Cuando me contó que se había acercado al canal para pedirle disculpas a Onelia. Para mí, yo no lo hubiese hecho. No sé si merecía unas disculpas. El cariño que le tiene a Mario Irivarren fue superior (...) No había un vínculo de amistad antes. No me pareció que ella haya hecho algo malo", expresó.

Finalmente, Flor Ortola sacó las garras para defender a su amiga cercana Alejandra Baigorria, y cree que siempre habrá personas que quieran criticarla porque es una figura importante en la televisión. Además, opinó que Onelia Molina nunca debió ir a la boda de la empresaria de Gamarra y no cree que haya sido la culpa de la 'gringa' que terminara con Mario Irivarren.