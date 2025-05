Carlos Morales sobre polémica con Jessica Newton y presunto conflicto por su casa: "Respeto a las damas"

Carlos Morales vuelve a ocupar titulares luego de que Jessica Newton lo acusara públicamente por un conflicto legal relacionado con una propiedad. La exreina de belleza no solo negó haber tenido una relación sentimental con el empresario, sino que también le exigió que le devuelva su casa. Ante esto, Morales decidió romper su silencio y responder en el programa "Amor y Fuego".

En declaraciones al programa de espectáculos, Carlos Morales evitó entrar en detalles sobre su relación con Jessica Newton, pero aclaró que el proceso legal por la casa no fue impulsado por ella, sino por él mismo hace más de una década. También mostró respeto hacia la madre de sus hijos, a pesar de las declaraciones en su contra.

"No tengo absolutamente nada que decir de mi vida privada y respeto mucho a las damas de este país. Las damas pueden decir lo que quieran. El proceso no está hecho por ella, está hecho por mí. El proceso tiene más de 14 años. No es ninguna demanda hecha por ella y no tengo nada más que decir al respecto por respeto a que ella fue madre de mis tres hijos", explicó Morales.

Durante la entrevista, Morales sugirió que los recientes ataques forman parte de una campaña política para desacreditarlo. Según el empresario, esta no sería la primera vez que ocurre algo similar en épocas electorales.

Carlos Morales también se refirió al distanciamiento con sus tres hijos: Cassandra, Tamara y Sebastián. Los jóvenes decidieron adoptar el apellido de Fernando Sánchez de Lamadrid, esposo de Jessica Newton. Pese a esta decisión, el empresario reafirmó su amor por ellos.

"Los amo, los he amado siempre y los amaré siempre. Me tienen a su disposición permanente", aseguró.

Finalmente, Morales, explicó que no es la primera vez que este tema resurge durante un periodo electoral.

"En 23 años no me he pronunciado sobre este tema, no he respondido ninguno de los ataques que ha habido ya en otras campañas. ¿Por qué tendría que aparecer hoy denunciando después de 30 años, si es refrito?", concluyó.