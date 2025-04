Pamela López pone el pecho por su relación con Paul Michael: "Nos estamos aprovechando ambos"

Pamela López rompió su silencio tras las recientes críticas en redes sociales y programas de espectáculos. La comunicadora fue captada compartiendo un día de relajo con sus hijos y el cantante Paul Michael, lo que generó especulaciones sobre una relación oficial entre ambos.

La controversia surgió cuando se difundieron imágenes del encuentro familiar. Usuarios cuestionaron que Pamela presentara tan pronto a su nueva pareja a sus hijos, considerando que apenas llevarían un mes saliendo. Esto motivó preguntas sobre el verdadero vínculo entre ella y Paul Michael.

Ante cámaras de "América Hoy", Pamela explicó que no mantiene una relación formal con Paul. Según indicó, él es su compañero de trabajo y fue presentado a sus hijos como un amigo, descartando cualquier tipo de compromiso sentimental entre ambos por el momento.

"Ellos no están involucrados en ninguna relación. Paul es mi compañero de trabajo, se lo presenté a mis hijos como mi amigo. No es mi pareja", indicó.

La exesposa de Christian Cueva respondió también a los rumores que señalan que Paul estaría usando la cercanía con ella para ganar visibilidad en la farándula. Pamela minimizó las acusaciones y dejó entrever que ambos estarían aprovechando la atención mediática de manera consensuada.

Durante el fin de semana, la también influencer compartió imágenes del paseo en sus redes sociales, lo cual alimentó más comentarios sobre su vida privada. El contenido fue ampliamente replicado en medios digitales y programas de espectáculos.

Dorita Orbegoso no se guardó nada y lanzó fuertes críticas contra Pamela López durante su participación en el programa América Hoy. El motivo principal fue que Pamela habría presentado a sus hijos al nuevo novio, Paul Michael.

Según Dorita, esta actitud demuestra poca madurez emocional y responsabilidad. Aseguró que, aunque siempre ha defendido a Pamela por su rol como esposa y madre, esta vez no comparte su comportamiento. Cuestionó la rapidez con la que involucró a sus hijos en su nueva relación.

Dorita sostuvo que besar a alguien no es parte de una relación laboral. Considera que Pamela intenta justificar lo evidente con argumentos poco creíbles. Para ella, lo ocurrido es una muestra de inmadurez, y aseguró que no se puede tapar el sol con un dedo.

"Me parece que está actuando como una chica de 15 años. No somos tontos; claramente, si tú te besas con alguien, no es tu compañero de trabajo", expresó.