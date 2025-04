¿Cine solo para dos? Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sorprende con inesperada cita

A pesar de las recientes controversias en las que se ha visto envuelto Jefferson Farfán, la relación entre el exfutbolista y la influencer Xiomy Kanashiro parece avanzar con normalidad. La pareja fue vista compartiendo una cita especial en un cine, lo que ha despertado curiosidad entre sus seguidores por que al parecer fue un encuentro exclusivo.

Durante la última edición de 'Amor y Fuego', se difundieron imágenes que revelan una íntima salida de Farfán y Kanashiro. En un video publicado por la propia influencer, se aprecia al exfutbolista cargando una bandeja con canchita y otros snacks, aparentemente sin la presencia de más personas en la sala.

La pareja continuó compartiendo su experiencia con otra publicación, donde se deja entrever que el cine estaba completamente a su disposición. Cabe relatar que esta no es la primera vez que la pareja hace públicas sus salidas, ya que semanas atrás disfrutaron de un viaje por Europa.

En medio de las especulaciones, Xiomy Kanashiro utilizó su podcast Ahora qué para aclarar la polémica en torno a los 15 mil soles que Jefferson Farfán le transfirió. Esta operación salió a la luz luego de que Darinka Ramírez expresara su incomodidad por el aparente apoyo económico del futbolista hacia la influencer.

Según Kanashiro, solicitó a Farfán que hiciera la transferencia a nombre de un tercero por temas logísticos, ya que no podía hacerlo desde su propia cuenta. Luego, le devolvió el monto en efectivo.

"Fue para un depósito que me ayudaba a evitar intereses. No fue para lujos ni caprichos", explicó.

Además, la bailarina, negó los rumores sobre que el dinero había sido usado para cirugías estéticas. Desmintió haber solicitado dinero para someterse a un procedimiento estético y aclaró que lo único que se realizó fue una luxación de costillas a través de un canje.

"No pediría plata para operarme. Yo no me he hecho una liposucción, me hice una luxación de costillas y eso fue 100% con canje", sostuvo.