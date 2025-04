Xiomy Kanashiro revela en qué momento empezó su romance con Farfán: "Un momento muy delicado"

La influencer Xiomy Kanashiro sorprendió a sus seguidores al contar por primera vez cómo empezó su historia de amor con Jefferson Farfán. La confesión la hizo en su podcast Ahora qué?, donde reveló que el exfutbolista pasó por una etapa emocional muy complicada a finales de septiembre del año pasado.

Según Kanashiro, la relación surgió de manera inesperada, cuando ella decidió acompañarlo y apoyarlo durante uno de los momentos más difíciles de su vida. Ambos tenían una amistad de cuatro años, pero la cercanía y el afecto se intensificaron por la situación que atravesaba el exjugador.

A lo largo de esas semanas, la conexión entre ellos creció. Fue el propio Farfán quien, el 6 de enero, le confesó que ya no sentía solo una amistad, sino algo más profundo. Desde ese día, ambos comenzaron a verse con otros ojos, iniciando una etapa distinta en su vínculo.

"El 6 de enero, él conversa conmigo y me dice que ya no siente un gusto de amigos, que era un gusto para algo más. Por eso, desde el 6 de enero hablamos, y el 14 de febrero él se me declara y dice que es el primer día de novios", expresó.