Daniela Darcourt sorprende al hablar de Yahaira Plasencia: "Le invitaría una chela"

La cantante de salsa Daniela Darcourt volvió a hablar sobre su relación con Yahaira Plasencia, dejando en claro que no son amigas, pero que no tendría problema en compartir unos tragos con ella.

Durante su participación en el pódcast Café con la Chévez, la intérprete contó que no tiene ninguna cercanía con la 'Reina del Totó' y recordó un incómodo momento en "Esto es Guerra", donde Yahaira no la saludó en los ensayos, pero sí la abrazó en vivo.

En una entrevista, cuando le preguntaron sobre su relación con Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt fue sincera y directa:

Sin embargo, aclaró que no existe ningún problema entre ellas y que simplemente no han tenido una relación cercana.

"Si ella mañana quiere hablar conmigo, que me hable. Si ella mañana no me quiere hablar, que no me hable. No pasa nada. En mi vida no influye y yo viceversa en la suya. Creo que cada una somos irrelevantes en nuestras vidas", agregó.