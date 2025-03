Daniela Darcourt opina sobre polémica de Christian Cueva: "Un buen amigo no va a darte el amén"

En los últimos días, Pamela López ha vuelto de nuevo a los medios con más confesiones sobre lo sucedido en su relación con Christian Cueva. Ante estar lleno de críticas con su nueva pareja Pamela Franco, ahora Daniela Darcourt dio su opinión acerca de lo que viene pasando.

En una entrevista con 'Café con La Chévez', Daniela Darcourt habló sobre la cercanía que tiene con varios futbolista porque son sus amigos. Aunque no conversa siempre con ellos, se considera una buena amiga dentro de aquel círculo. Es por ello, al ser consultada sobre la situación de varios de los peloteros en escándalos y habla de Christian Cueva.

"Ay no mi cholito Cueva también. Yo lo quiero, lo adoro y yo voy a repetir lo que dije hace un rato, a veces uno comete errores sabiendo que son errores, pero no es mi vida es la tuya. Entonces qué me queda a mí, como amiga, poner el hombro y si me pides mi opinión, voy a dar el mejor consejo, intentar darte uno de los mejores, para que puedas empezar a darte cuenta que un buen amigo nunca va a darte el amén a todo, al contrario", expresó.