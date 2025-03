Macarena Vélez acepta que se pasó de tragos y manda dardo por el Día de la Mujer: "Las primeras en criticar"

La exchica reality Macarena Vélez ganó gran fama con su aparición en un programa de reality desde hace muchos años. Ahora, se encuentra en vuelta en polémica luego de que fuera captada pasada de copas y siendo cargada por su saliente Juan Ichazo. Aprovechó mandar un dardo a sus detractores en el Día de la Mujer.

Hoy 8 de marzo se lleva a cabo el Día Internacional de la Mujer, donde la joven Macarena Vélez ha expresado unas palabras a las mujeres por su día. Aunque, primero aceptó que hace unos días sí se pasó de tragos durante una fiesta en el sur y que no era perfecta, pero lo que le sorprendió es que fueron mujeres las primeras en criticarla.

"Hace unos días me pase de tragos, ¿perfecta? no, nunca dije que lo era. Pero lo interesante no fue el error fue como reaccionaron muchas mujeres. Las mismas que hoy van a estar publicando sobre sororidad, apoyo y empoderamiento, fueron las primeras en criticar, atacar y juzgar. Incluso algunas que salen en televisión", expresó.