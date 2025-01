Jean Deza reaparece tras denuncia de Gabriela Alava: "Los que me conocen saben qué corazón tengo"

Los primeros días de enero, Jean Deza fue denunciado por su expareja Gabriela Alava por tentativa de feminicidio. El deportista fue citado en muchas ocasiones, pero nunca asistió e informaron que no estaba no habido. Finalmente, hoy el pelotero reapareció públicamente.

¡Jean Deza reaparece en público!

Hace unos días, se informó que el deportista Jean Deza estaba no habido y se creía en la clandestinidad, casi de inmediato público un comunicado en sus redes sociales informando que no era cierto. Ante esto, no se le había visto en público en varios días.

Hoy el futbolista apareció hace unas horas en el Instituto de Medicina legal de La Victoria, de la cual fue citado para una evaluación psiquiátrica. Esto forma parte de la investigación preliminar en su contra por el delito de intento de feminicidio hacia su expareja Gabriela Alava.

El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en violencia contra la Mujer y un equipo especial del Depincri San Miguel, se encuentran a cargo. Jean Deza estuvo en el lugar alrededor de dos horas. Ante ello, fue abordado por las cámaras quienes le preguntaron por lo sucedido.

"Mi abogado ya se está encargando de eso (...) La gente que me conoce sabe qué corazón tengo", expresó el pelotero a las cámaras.

Jean Deza reaparece en público tras denuncia de Gabriela Alava - América Noticias pic.twitter.com/bmiDBtSNdm — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) January 11, 2025

Algunas horas después, Gabriela Alava llegó a Medicina Legal, ya que tenía programada una entrevista por Cámara Gesell. Es aquí donde declararía todos los detalles de la agresión que sufrió en el segundo piso de la casa familiar del pelotero ubicado en San Miguel, donde ocurrieron todos los hechos de violencia que la dejaron inconsciente.

El abogado de Jean Deza

Según el abogado del futbolista, los resultados de Gabriela Alava arrojaron lesiones leves que requieren descanso médico de 3 a 7 días. A raíz de eso estaría intentando que Jean Deza no sea incriminado por tentativa de feminicidio. Así mismo, reveló que nunca estuvo prófugo o no habido, ya que siempre estuvo en su hogar.

"Hay que ser objetivos no es justificar la violencia, pero tampoco sería correcto que una persona sea acusada o sentenciada por un delito que la pena es hasta 20 años de pena efectiva de la libertad", declaró el abogado.

🚨#FiscalíaLogra | Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer de Lima Centro (3.ᵉʳ Despacho) obtuvo la medida de impedimento de salida del país por 9 meses para Jean Deza, por presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de G. A. F. pic.twitter.com/nqLSiKi3zO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 6, 2025

Hasta el momento Jean Deza se encuentra sin trabajo tras ser despedido al volverse público la violencia que había realizado contra su expareja Gabriela Alava. Tras estar varios días sin declarar a la prensa, apareció hace unas horas en el Instituto de Medicina legal de La Victoria contando que su abogado está a cargo de todo.