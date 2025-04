¡Causa revuelo! Roberto Martínez revive historia con Larissa Riquelme: "Una vez salí con ella"

Roberto Martínez vuelve a estar en boca de todos. El exjugador de Universitario confesó que, años atrás, tuvo una salida con la modelo paraguaya Larissa Riquelme. Esta revelación la hizo en el podcast 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, donde fue invitado especial.

"Una vez yo salí con Larissa Riquelme" , dijo Roberto, generando risas y asombro entre los conductores del espacio. Aunque Jefferson y Guizasola bromearon con que estaba "agrandado", Martínez no se echó para atrás y aseguró que era verdad, aunque no quiso dar más detalles.

En medio de las risas del set, Roberto Martínez soltó una frase que dejó en claro que no quería meterse en más problemas.

"Mi flaca me va a sacar la con***" , expresó entre carcajadas. Aseguró que no contaría más porque respeta a su pareja actual.

Esta revelación ha causado revuelo en redes, donde muchos no creían que alguna vez hubiera tenido algo con la famosa modelo paraguaya. Y no es para menos, porque la misma Larissa Riquelme, hace años, desmintió por completo esa historia.

En 2014, Martínez dijo en "El Valor de la Verdad" que había tenido un romance con la modelo paraguaya, asegurando que ambos habían salido juntos en ocasiones y que incluso le recordaba a Vanessa Terkes. Ante ello, Larissa Riquelme reaccionó muy molesta.

"Totalmente falso", dijo en una entrevista. "Me molestó y me ofendió muchísimo. Nunca pensé que una persona pueda ser tan caradura, se sienta en un sillón y mienta de esa forma", añadió. Incluso, la modelo advirtió que si no se rectificaba, tomaría acciones legales. "Espero que se rectifique a lo que dijo porque así tendré que llegar a algo más con mi abogado", sentenció en su momento.