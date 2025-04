Greis Keren, ex de Néstor Villanueva, aclara su 'ampay' con Rafael Fernández: "Fue una reunión de amigos"

El empresario Rafael Fernández, conocido como el "Huevero", fue captado por las cámaras del programa 'Magaly TV: La Firme' en compañía de Greis Keren, expareja de Néstor Villanueva. Las imágenes muestran a ambos ingresando juntos a un edificio en Surco la noche del martes 23 de abril y permaneciendo allí hasta el día siguiente. Tras la difusión del ampay, la joven no tardó en aclarar su versión de los hechos.

En declaraciones para el mismo programa que difundió las imágenes, Greis Keren negó que exista un vínculo sentimental con Rafael Fernández. La joven aclaró que se conocen por amigos en común y que no mantienen una relación amorosa.

"Lo conozco bien de amigos en común. (¿Desde cuando tienen esta relación?, le preguntaron). Relación no es relación a mi casa, tendría que ver las imágenes", dijo Greis.

Además, según declaró la ex de Néstor Villanueva, ese día que se encontraron fue para ir a una reunión de amigos y que solo se habría quedado un par de horas en el lugar a pesar que las imágenes mostraron lo contrario. Asimismo, no descartó la posibilidad de que se pueda volver a reencontrar con el empresario.

"Tuvimos una reunión de amigos en común, una parrillas, me quedé un par de horas. (Se volverán a ver?, le preguntaron). Si estamos por acá por Lima no hay ningún problema es reunión de amigos.", dijo la joven ex de Villanueva.