Metiche destruye a Greis Keren tras ser captada junto a Néstor Villanueva: "¿Qué pasa por su cabeza?"

El conductor Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', criticó duramente a Greis Keren luego de que la modelo fuera captada nuevamente junto a su expareja, el cantante Néstor Villanueva. La situación ha generado polémica, ya que hace unos meses Keren lo denunció por presunta agresión física y psicológica.

Villavicencio expresó su incomprensión ante la decisión de la modelo de acercarse nuevamente al artista, pese a las graves acusaciones en su contra. Consideró lamentable que algunas mujeres retomen vínculos con quienes las han agredido, cuestionando su postura y alertando sobre los riesgos de este tipo de situaciones.

"No entiendo cómo hay mujeres que vuelven con su agresor, no entiendo qué pasa por su cabeza. Es lamentable lo que diré, pero pienso que ellos (Greis y Néstor) han vuelto", dijo el conductor de 'Todo se Filtra'.

El conductor también se mostró escéptico respecto a una posible renovación en la actitud de Villanueva. Según su análisis, es poco probable que una persona con antecedentes de infidelidad o violencia cambie su comportamiento, por lo que advirtió que podría repetirse un episodio similar.

"Él no va a cambiar, la gente piensa que el infiel o agresor puede cambiar , pero no es así. Esos tipos de agresión se podrían repetir" , sentenció.

El pronunciamiento de 'Metiche' ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios comparten su preocupación, mientras que otros critican su postura.

En una entrevista exclusiva con Magaly Medina, Greis contó que Néstor tiene arranques de celos cuando ella habla con otros hombres o viste ropa corta. Además, indicó que la mayoría de las peleas han sido por ese motivo.

"Yo le preguntaba por qué salían estas denuncias y él me decía: 'Yo no, Greis, yo nunca he maltratado a nadie', pero luego, cuando ocurrieron estos episodios tan fuertes, yo le decía: 'Es verdad todo lo que decían, porque yo lo estoy viviendo en carne propia'", dijo Greis.