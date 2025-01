Renzo Schuller hace grave denuncia sobre fraude con su imagen: "Hay gente que se aprovecha"

El actor y conductor de televisión Renzo Schuller, conocido por su participación en el programa "Esto Es Guerra", se ha convertido en la más reciente víctima de una estafa digital. A través de diversas plataformas, su imagen ha sido utilizada sin autorización para difundir información falsa, lo que ha generado alarma entre sus seguidores.

En una entrevista concedida al programa "Más Espectáculos", Renzo Schuller denunció que inescrupulosos han manipulado sus fotografías y creado una noticia fraudulenta sobre su supuesta detención. Además, se habría editado una entrevista ficticia en la que el actor parecería promocionar una plataforma de inversión.

"Me empezaron a escribir que cómo hago para meter mi plata (...) Como hay gente que se aprovecha de la necesidad de las personas. Por favor, no crean en lo que aparece en las redes si es que la misma persona no las transmite", expresó Schuller.