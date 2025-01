Olenka Mejía habla sobre el lugar donde inició su romance con Jefferson Farfán: "Le decían 'La Caliente'"

La modelo y abogada Olenka Mejía sorprendió a todos al contar detalles inéditos sobre su romance con Jefferson Farfán en el programa Café con la Chevez. Durante la entrevista, reveló cómo conoció a la 'Foquita' y habló sobre un búnker poco conocido donde compartieron momentos especiales.

Olenka contó que, aunque ambos son de Villa El Salvador, nunca coincidieron en el barrio debido a la diferencia de edad entre ellos.

"(¿Nunca en la niñez se conocieron?) No, porque él me lleva muchos años, era muy niña. Amigos muy pocos, en común" , explicó la modelo, dejando en claro que su primer encuentro ocurrió muchos años después.

El acercamiento entre ambos se dio en la casa de Farfán en La Molina, y el encargado de llevarla hasta ahí fue Bryan Torres, amigo cercano del futbolista.

Olenka Mejía cuenta cómo inició su romance con Jefferson Farfán. (Café con la Chevez)

"Jefferson me invita a mí y al que me manda a recoger es a Bryan. Pero yo no fui sola, fui con un grupo de amigas, éramos como cinco, me parece...", relató.