Olenka Mejía promete contar toda la VERDAD sobre Jefferson Farfán: "Una persona muy pedante"

Olenka Mejía habló nuevamente sobre sus vínculos con Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán. En una íntima entrevista que concedió a un conocido medio local, la modelo habló sobre su embarazo y sobre la denuncia que ha interpuesto contra la "Foquita".

El diario Trome publicó, a través de su cuenta de TikTok, un avance de la entrevista con Olenka Mejía. En la misma, se le escucha hablar sobre el hermano de Yahaira, quien fue su pareja hace varios años. También mencionó a Jefferson Farfán.

Sobre el embarazo que tuvo de Jefferson Farfán, dijo que fue "lo peor que le pudo pasar", ya que fue muy difícil para ella, pero el exfutbolista le decía que todo iba a estar bien. Olenka también habló sobre la pérdida que sufrió.

"Me trataron como si fuera una cualquiera y él me dejó, a nivel nacional, como lo peor. Su abogada también dijo muchas cosas de mí y consulté con varios abogados, y todos me dijeron: 'Démándalo'", confesó a Trome.