¿Indirecta? Darinka Ramírez tras celebración de Xiomy Kanashiro con Farfán: "Otras quieren hacerse notar"

Darinka Ramírez, madre de la cuarta hija de Jefferson Farfán, ha vuelto a encender las redes sociales con una publicación que muchos interpretaron como una indirecta hacia Xiomy Kanashiro, tras la reciente celebración del cumpleaños número 27 de la modelo. Jefferson Farfán estuvo presente en la celebración, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

La relación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue dando de qué hablar, especialmente después de que celebraran juntos el cumpleaños número 27 de la modelo peruana. Aunque ambos aseguran ser solo amigos, las imágenes publicadas en redes sociales han desatado rumores de un posible romance.

Pero lo que realmente sorprendió fue una publicación de Darinka Ramírez, expareja de la 'Foquita' y madre de su hija menor, quien compartió unos mensajes que muchos interpretaron como indirecta.

El cumpleaños de Xiomy Kanashiro no pasó desapercibido. En los videos publicados en Instagram, se vio a Jefferson Farfán sosteniendo la torta de la modelo mientras le cantaban el "Happy Birthday". Este gesto fue suficiente para que las redes sociales empezaran a especular sobre la cercanía entre ambos.

Aunque Jefferson y Xiomy han reiterado en varias ocasiones que son "buenos amigos", no es la primera vez que aparecen juntos en eventos públicos, discotecas o reuniones. La interacción constante entre ellos en redes sociales ha mantenido viva la idea de que podrían ser algo más que amigos.

Tras la viralización de las imágenes del cumpleaños, Darinka Ramírez sorprendió al publicar un video en TikTok con una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Xiomy Kanashiro.

En el clip, donde se le ve bailando, escribió: "Mientras otras quieren hacerse notar, yo no quiero ni que me mencionen".

Como si eso no fuera suficiente, Darinka también compartió en Instagram otro mensaje que generó especulaciones.

"Be good, but never waste your time to prove it" (en español: "Sé bueno, pero nunca pierdas el tiempo para demostrarlo"), se lee.