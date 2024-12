Greis Keren está dispuesta a cerrar el capítulo de Néstor Villanueva en su vida: "Que se mantenga alejado"

Greis Keren asegura sentirse tranquila después de haber contado el difícil momento que vivió con Néstor Villanueva. Según explicó, el cantante ya no aparece en su casa ni la acosa a través de las redes sociales, lo que le ha dado un respiro emocional.

La presentadora está a la espera de los documentos que formalicen una orden de restricción contra Villanueva. Este recurso legal, afirma, le brindará paz tanto a ella como a su familia, quienes han sido testigos del proceso que enfrenta.

Además, Greis considera que su entrevista con Magaly Medina fue un paso necesario para visibilizar su situación. Además, espera que el proceso policial avance de manera adecuada y se tomen las medidas correspondientes para garantizar su seguridad.

Por su parte, Néstor Villanueva ha desmentido las acusaciones de Greis. El cantante asegura que todo es una mentira y ha exigido que se presenten pruebas que respalden las declaraciones en su contra.

Actualmente, Greis Keren está enfocada en seguir adelante con su carrera en televisión y radio. Además, dedica tiempo al deporte como parte de su rutina diaria. Según comentó, no está interesada en el amor por ahora, ya que su prioridad es su bienestar personal.

En una entrevista exclusiva para el programa de La Urraca, Greis contó que Néstor tiene arranques de celos cuando ella habla con otros hombres o viste ropa corta. Además, indicó que la mayoría de las peleas han sido por ese motivo.