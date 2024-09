Vanessa López: ex de su galán se confiesa y afirma que le escribió para tener intimidad

El día de ayer en el programa de Magaly TV la firme salió al frente la ex pareja de Johnny Silva y no dudó en revelar detalles de la relación que mantenía con el ostentoso empresario.

Como se sabe estos días se ha venido especulando que Vanessa López al parecer habría retomado su relación con Johnny pese a que ambos han sido protagonistas de diversos momentos bochornosos.

Expareja de Johnny Silva lo expone

Hace unos días Vanessa López ha dado señales de que habría retomado su relación con Johnny Silva ya que hace días fueron captados juntos en un lujoso carro que se acaba de comprar el empresario.

Es por ello que el día de ayer el programa de Magaly TV la firme se logró contactar con Leslie una ex saliente del popular Johnny asegurando que sería una pésima idea retomar la relación de Vanessa con el empresario y no dudó en explicar sus motivos.

Según la mujer el empresario le ha escrito hace unos días con una gran confianza como si ambos fueran pareja.

"Espero que Vanessa no vuelva con Johnny porque él me escribió hace unos días para vernos, para tener intimidad me ofrecía dinero, yo nunca acepté", dijo Leslie.

Y eso no fue todo ya que la mujer mostró pruebas contundentes de sus afirmaciones en donde el popular Johnny le invitaba a salir para tener intimidad hace nada más unos días Ya que la conversación tiene como fecha el 5 de septiembre.

En otro momento, Leslie comentó que Vanessa López se comunicó con ella cuando se supo que el empresario estaba saliendo con otra mujer que se llamaba Fiorella.

Además confesó que Johnny limitaba bastante a Vanessa en cuanto a salidas o amistades al parecer le gustaba tener el poder sobre la modelo.

"Vanessa me cuenta que él la celaba, la limitaba a que no salga, pese a que no tienen una relación. No fui sincera con ella y no le conté que él le escribía a Fiorella y a mí", dijo Leslie en el programa de la "Urraca".

Asimismo, Leslie aseguró que cuando Johnny se enteró que ella mantenía una conversación con Vanessa López de inmediato la amenazó a través de audios que tiene como medios probatorios.

"Él se molestó y me mandó un audio con amenaza que me dice 'oye chibola babosa, tuviste la oportunidad, te metes en negocios ajenos, te cagas ...conmigo", le dijo el empresario Leslie con un tono aparentemente amenazante.

Es por ello que la ex saliente de Johnny aseguró que si en algún momento le pasa algo la responsabilidad es totalmente de Silva ya que considera que es capaz de hacer cualquier cosa para salirse con la suya.

Vanesa López no se ha pronunciado en redes sociales sobre estas declaraciones que serían una advertencia para la modelo y decida alejarse de Johnny Silva.

Vanessa López encara a su vecino por tildarla de interesada tras volver con el 'Johnny'

Vanessa López vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de protagonizar una fuerte discusión con uno de sus vecinos que la acusó de volver con Jhonny Silva sólo por su dinero. La modelo encaró al sujeto en plena madrugada generando gran conmoción a en la zona donde vive.

Según la promoción que lanzó 'Magaly TV, la firme' la noche de ayer, la exparticipante de 'La Casa de Magaly' habría retomado su relación con Johnny Silva ya que fueron captados paseando en el lujoso Lamborghini Huracán del empresario. Sin embargo, todo se descontroló cuando uno de los vecinos de Vanessa dejó entrever que es interesada.

"Estás con una señora que sólo te utiliza por tu plata", exclamó un vecino de Vanessa López desde su ventana, dejando entrever que la modelo sólo habría regresado con Silva por el nuevo auto deportivo que se compró.

No obstante, este comentario no le hizo gracia a la ex de 'Tomate' Barraza, ya que respondió enardecida: "¿qué problema tienes tú conmigo?".

Vanessa López en reiteradas ocasiones se ha visto envuelta en escándalos desde que se vinculó con Johnny Silva es por ello que la exsaliente del popular 'Chony' la aconsejó ya no volver con él. ¿Entrará en razón?