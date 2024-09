Andrés Hurtado es detenido preliminarmente debido a los cargos graves que se le imputan

El conocido conductor de televisión Andrés Hurtado fue detenido por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), esto se dio lugar en la Clínica de San Borja donde se encontraba hospitalizado.

Es importante recalcar que el polémico personaje, antes conocido como 'Chibolín' enfrenta graves acusaciones por tráfico de influencias y lavado de activos en donde se vio involucrada la familia Siucho -Miu Lei y a las juezas Elizabeth Peralta, Paola Valdivia y María Delfina Vidal La Rosa Sánchez.

En la madrugada la noticia de la detención de Andrés Hurtado alborotó redes sociales ya que hasta hace unos días no se sabía con exactitud el paradero del conductor de televisión, sin embargo, fue detenido mientras se encontraba hospitalizado en la Clínica Novo Q.

La orden de su detención estuvo a cargo de el Poder Judicial a solicitud del fiscal Alcides Chincay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

Diversos usuarios opinaron en redes sociales sobre esta escandalosa detención y aseguraron que esto recién empieza para Andrés Hurtado ya que podría enfrentar un juicio de tal magnitud ya que se han involucrado diversos personajes de la política.

Se sabe que el conductor de TV ha sido detenido solo por 7 días preliminarmente y podría enfrentar entre 9 a 36 meses de prisión preventiva hasta que los hechos se esclarezcan y se sepa su verdadero rol en los delitos que se le imputan.

Por otro lado, el abogado de Andrés Hurtado, Julio Rodríguez se pronunció y se mostró sorprendido por el proceder de las autoridades contra su cliente.

La exconductora de ATV llegó desatada al Set de 'Nadie Se Salva' y en medio de la conversación con los conductores reveló que conoció a Andrés Hurtado cuando era reportera en Panamericana Televisión. En ese sentido, aseguró que siempre escuchaba rumores sobre los negocios del hoy investigado por tráfico de influencias.

"Lo que siempre escuché es 'ese pata hace plata porque maneja putas'. Era como qué raro, y gente del medio, modelos, conductoras... siempre me preguntaba cuál es el negocio, si hace 1 punto de rating, no creo que gane por publicidad. Quizá era 'oye, yo trabajo en este canal, mira a la chica de la mañana, la modelo... te la puedo poner'", expresó.

En otro momento de la entrevista, la comunicadora contó una anécdota de hace varios años. Según dijo, Andrés Hurtado la invitó a tomar un café con la excusa de darle varios consejos, lo cual a ella se le hizo sumamente extraño ya que apenas empezaba en el mundo periodístico.

"Él trabajaba en el canal donde yo estaba trabajando pero yo nunca lo había visto. Me dice 'Oye, me encanta tu trabajo, te estoy viendo, me pareces linda, una chica súper guapa', esto nunca lo he contado, me dice 'oye, me encantaría tomar un café contigo porque yo tengo muchos años en televisión y darte algunos consejos', yo le digo, toda lornaza, 'consejos de qué'", reveló, dejando sorprendidos a todos en el set.