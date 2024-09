Juliana Oxenford se sincera sobre su separación tras 8 años de matrimonio: "Creo que me voy a quedar sola"

La periodista Juliana Oxenford está en el centro de la atención tras anunciar su separación de Milovan Radovic, con quien estuvo casada durante ocho años y tiene dos hijos. En el canal de YouTube, "Nadie se salva", Juliana compartió cómo se siente en este complicado momento.

La noticia de la ruptura se volvió pública cuando Milovan fue visto mudándose del hogar familiar, lo que generó especulaciones en los medios de comunicación. Sin embargo, Juliana se apresuró a aclarar que no hay escándalos detrás de su separación.

"No había nada que comunicar, no hubo un ampay, no es que lo vieron con una persona o a mí con alguien. Yo no lo tenía que decir, en qué cambia el país", afirmó con firmeza.