Juliana Oxenford rompe su silencio sobre el caso 'Chibolín': "Hace plata porque manejas p*tas"

Juliana Oxenford se presentó en el podcast de Carlos Orozco esta mañana y habló directamente sobre el caso de Andrés Hurtado. La periodista confesó que había escuchado varios rumores sobre los negocios del popular 'Chibolín', además que alguna vez él intentó entablar una amistad pero ella se negó.

La exconductora de ATV llegó desatada al Set de 'Nadie Se Salva' y en medio de la conversación con los conductores reveló que conoció a Andrés Hurtado cuando era reportera en Panamericana Televisión. En ese sentido, aseguró que siempre escuchaba rumores sobre los negocios del hoy investigado por tráfico de influencias.

"Lo que siempre escuché es 'ese pata hace plata porque maneja putas'. Era como qué raro, y gente del medio, modelos, conductoras... siempre me preguntaba cuál es el negocio, si hace 1 punto de rating, no creo que gane por publicidad. Quizá era 'oye, yo trabajo en este canal, mira a la chica de la mañana, la modelo... te la puedo poner'", expresó.

En otro momento de la entrevista, la comunicadora contó una anécdota de hace varios años. Según dijo, Andrés Hurtado la invitó a tomar un café con la excusa de darle varios consejos, lo cual a ella se le hizo sumamente extraño ya que apenas empezaba en el mundo periodístico.

"Él trabajaba en el canal donde yo estaba trabajando pero yo nunca lo había visto. Me dice 'Oye, me encanta tu trabajo, te estoy viendo, me pareces linda, una chica súper guapa', esto nunca lo he contado, me dice 'oye, me encantaría tomar un café contigo porque yo tengo muchos años en televisión y darte algunos consejos', yo le digo, toda lornaza, 'consejos de qué'", reveló, dejando sorprendidos a todos en el set.