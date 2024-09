¡Ojo Yiddá! Julián Zucchi jura por sus hijos que no fue infiel: "Tengo mi verdad"

En una entrevista en el podcast de Lizbeth Cueva llamado 'Todos Sanamos' se presentó Julián Zucchi donde no fue ajeno al tema de las críticas que recibió durante meses luego de que la madre de sus hijos, Yiddá Eslava, revelara que el argentino le había sido infiel con otra mujer y que incluso tenía las pruebas.

Sin embargo, una vez más el actor rechazó que la versión dada por Eslava sea verdad pues recalcó que jamás le fue infiel a la madre de sus hijos y explicó el verdadero motivo por el que apagó las cámaras de seguridad en su vivienda en Argentina.

Al parecer, Julián Zucchi nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta luego de jurar por sus hijos que jamás le fue infiel a Yiddá Eslaba tal y como lo aseguró la actriz entre lágrimas hace ya casi un año, en ese entonces la productora aseguró que no quiso decir la verdad para no crear un escándalo que expusiera a sus hijos.

Es por ello que Lizbeth Cueva no dudó en hacerle la pregunta que todo el mundo se hace sobre la presunta infidelidad de Julián Zucchi a Yiddá Eslava y le hizo una contundente pregunta.

Por otro lado, Julián afirmó que no hay manera en que se pruebe que el metía a mujeres en su departamento ya que vive en una zona residencial y para meter a personas externas debe existir un registro el cual no existe.

"Estuvimos yo, mi amigo e incluso mi mamá vive a una cuadra es un barrio privado que no puede entrar nadie sin autorización. Me dolió que todo el mundo crea porque me lo dicen que yo apague las cámaras de seguridad para trampear, la verdad no es esa, la verdades que yo apague las cámaras de seguridad porque estaba mi amigo y yo estaba hablando de mi separación", dijo Zucchi.