Milett Figueroa encara a conductor argentino que intentó minimizarla: "Llevo años trabajando"

Milett Figueroa, quien se ha ganado un lugar en el jurado del reality "Cantando 2024" en Argentina, no permitió que la subestimaran en vivo. Durante una entrevista en el programa "Intrusos", la modelo peruana enfrentó a uno de los conductores que intentó minimizar su trayectoria artística. Con firmeza, Milett respondió y dejó claro que su carrera no se limita a su paso por la televisión argentina.

Milett Figueroa no se quedó callada y enfrentó a los conductores argentinos del programa "Intrusos", quienes cuestionaron su talento para ser parte del jurado del reality "Cantando 2024". En una entrevista, uno de los presentadores intentó minimizar su trayectoria artística, pero Milett se defendió.

El enfrentamiento ocurrió cuando el conductor conocido como "Pampito" comparó a Milett con otras figuras del jurado, como Nacha Guevara y Flavio Mendoza, insinuando que no tenía el peso necesario para estar a su nivel.

Ante esto, Milett, visiblemente incómoda, le respondió de manera directa: "Si estás informado de la invitada que tienes al frente, me parece que puedes entender que llevo años trabajando en el medio, no solo en Argentina, sino también en mi país. Te lo digo con total honestidad" , expresó la peruana, defendiendo su carrera y dejando claro que su experiencia va más allá de su reciente participación en Argentina.

Sin embargo, el conductor insistió en su postura contra Milett, diciendo que el reconocimiento no se obtiene tan rápido.

"El peso no se gana en un año, eso digo" , agregó Pampito, reafirmando su opinión de que Milett no estaba a la altura de sus compañeros jurados.

Pero eso no detuvo a Milett, quien aseguró que, a pesar de las críticas, sigue trabajando y formándose. La modelo no se dejó minimizar y recalcó que siempre está dispuesta a aprender.

"Toda mi vida he sido cuestionada por el lugar donde me ponen, de las oportunidades que me dan. Estoy acostumbrada a eso, pero también a seguir formándome siempre, a aprender. Amo lo que hago y me comprometo demasiado", afirmó la modelo peruana, dejando claro que no piensa detenerse por los comentarios negativos.