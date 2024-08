Zelma Gálvez confiesa las dos carreras que estudió en instituciones nacionales: "No fue fácil"

Zelma Gálvez, reconocida actriz cómica con más de 34 años en los escenarios, compartió detalles íntimos de su vida en una reciente entrevista. A sus 64 años, Zelma ha enfrentado retos que la han marcado, pero también la han llevado a ser la mujer fuerte y decidida que es hoy. La artista reveló que ha estudiado dos carreras.

Zelma Gálvez, conocida por su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, abrió su corazón y compartió aspectos poco conocidos de su vida. Con 64 años, reveló que no solo se dedicó al arte desde joven. Mientras estudiaba en la Escuela de Arte Dramático, también cursaba administración de empresas en la Universidad de San Marcos.

Pero seguir su pasión por la actuación no fue bien visto por su familia. Sus padres no aceptaban que se dedicara al teatro, lo que la llevó a tomar una dura decisión: abandonar su hogar.

El apoyo de Alex Otiniano y el inicio en la televisión. Tras dejar su casa, Zelma encontró refugio en la casa de Alex Otiniano, quien le ofreció un lugar donde quedarse.

"Alex Otiniano me dio unos cojines al pie de su cama. En las mañanas me invitaba mi jugo de papaya, luego me daba mi pasaje y me iba a vender función", narra Zelma para Trome, agradecida.