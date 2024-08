Karen Schwarz sorprende tras su regreso a la televisión con 'El Gran Chef Famosos' ¿Cuál será su rol?

La novena temporada de 'El Gran Chef Famosos' sigue trayendo sorpresas para todos sus seguidores. Esta vez, el programa de cocina ha anunciado el regreso de Karen Schwarz al set de televisión después de un largo tiempo alejada de la pantalla.

Cabe resaltar que Karen Schwarz estuvo enfocada en sus proyectos personales durante su ausencia en la televisión. No obstante, sorprendió a muchos tras revelarse que formará parte del programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Desde que dejó Latina, Karen Schwarz se ha enfocado en su emprendimiento en el sector textil; sin embargo, no ha estado completamente apartada de los medios. Ahora, según la promoción de 'El Gran Chef Famosos', regresa a la televisión para apoyar a su amigo y excompañero, Adolfo Aguilar.

En ese sentido, la expresentadora de televisión Karen Schwarz, vuelve a la pantallas a través de 'El Gran Chef Famosos' como uno de los refuerzos para los concursantes actuales. Este lunes 12 de agosto, Schwarz será parte del concurso culinario con la finalidad de ayudar a su gran amigo con quien compartieron diversos programas.

Recordemos que Karen Schwarz y Adolfo Aguilar se enfrentarán a tres equipos formados por la actriz Jely Reátegui y su amigo Chino Pinto; la locutora Gachi Rivero junto a su prima Esther Granda; y el youtuber Phillip Chu Joy con su tía Ada Caballero. Además, la gran amistad entre Schwarz y Aguilar podría darles una ventaja en la competencia. Es importante mencionar que ya han trabajado juntos en anteriores producciones como 'Yo Soy' y 'El Último Pasajero'.

Recientemente, Adolfo Aguilar reveló detalles de su amistad con Karen Schwarz, con quien compartió diversos programas exitosos como 'Yo soy' y 'El último pasajero'. En ese sentido, el recordado conductor de televisión sostuvo que la presentadora quiso tener una relación amorosa con él hace muchos años atrás.

No obstante, Adolfo Aguilar le hizo una inesperada confesión a Schwarz, lo cual hizo imposible que ambos empezaran una relación amorosa. "Con Karen hubo una cosa muy linda de química, nos llevábamos muy bien, hasta que un día nos sentamos y le digo 'Oye, mamita, a mí me gustan los chicos, chica, no te enamores'", comentó el animador en una entrevista con la periodista Andrea Llosa.