Mamá de Milett Figueroa la defiende de críticas por el "Cantando 2024": "Nació entre artistas e historiadores"

La madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, salió al frente para defender a su hija de las críticas que ha recibido tras ser anunciada como jurado del programa argentino "Cantando 2024". En una entrevista con "América Hoy", Doña Martha aclaró la confusión sobre la formación musical de Milett.

La polémica surgió luego de que Marcelo Tinelli mencionara que Milett Figueroa y su mamá habían estudiado en el Conservatorio Nacional de Música. La controversia se intensificó cuando el Conservatorio desmintió que Milett hubiera pisado sus aulas. En respuesta, la modelo admitió que no estudió allí, pero explicó que Tinelli se refería a su madre, quien sí fue alumna.

La madre de la modelo explicó que su hija nunca dijo haber estudiado en el Conservatorio y no entiende por qué algunos conductores argentinos la acusan de mentir.

Martha también reveló que Milett ha tomado clases de canto con importantes artistas, como la cantante cubana Ysabel Yñigo y la peruana Shantall Young Oneto. Además, destacó que su formación se complementó con lecciones de familiares que son músicos.

Experiencia en el escenario. Doña Martha subrayó que Milett ha adquirido experiencia al participar como animadora en eventos con grandes orquestas nacionales.

A pesar de las aclaraciones de su madre, las críticas hacia Milett no cesaron. Algunos panelistas de programas argentinos cuestionaron su idoneidad para ser jurado, alegando que no tiene la experiencia suficiente.

"El peso no se gana en un año... Si estás informada de la invitada que tienes en frente, me parece que puedes entender de los años que tengo trabajando en el medio, no solo en Argentina sino también en Perú" , expresó Milett Figueroa, defendiendo su trayectoria en Perú y Argentina.

La modelo también comentó que está acostumbrada a las críticas que recibe por las oportunidades que le ofrecen.

"Toda mi vida he sido cuestionada por las oportunidades que me dan; créanme que no me enfada. Estoy acostumbrada a eso", concluyó, restando importancia a los comentarios negativos.