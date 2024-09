Milett Figueroa acepta que no estudió canto en el Conservatorio de Lima: ¿Por qué Tinelli dijo que sí?

Milett Figueroa está en el ojo de la tormenta tras ser elegida como jurado del programa "Cantando 2024". En medio de las críticas y rumores sobre su preparación artística, la modelo peruana aclaró en una entrevista que no estudió canto en el Conservatorio de Lima, desmintiendo lo que había dicho Marcelo Tinelli, su pareja.

Milett Figueroa, modelo y actriz peruana, ha causado polémica tras conocerse su participación como jurado en "Cantando 2024". Durante una entrevista con el programa argentino "A la Tarde", aclaró un rumor que ha generado controversia en los medios. Según Milett, nunca estudió canto en el Conservatorio de Música de Lima, a pesar de lo que su pareja, Marcelo Tinelli, lo comentó.

En una conversación con "A la Tarde", Milett se sinceró sobre la confusión generada por las declaraciones de Tinelli, quien mencionó que la modelo había estudiado canto en el Conservatorio de Lima.

Formación artística de Milett. A pesar de no haber pasado por el Conservatorio, Milett defendió su experiencia en el mundo del espectáculo.

"Yo me he formado como cantante, actriz y bailarina. He hecho musicales y fui protagonista de un musical (basado en una obra) de Mario Vargas Llosa, que no es poco para mí. Yo tengo conocimientos en cuanto musicales, al canto", destacó, dejando claro que tiene experiencia y conocimiento en el ámbito artístico.