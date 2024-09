¿Le comió la lengua el ratón? Jesús Alzamora reaparece en redes tras ampay con otra mujer

Jesús Alzamora publicó en sus redes sociales después de haber estado ausente varios días luego de que Magaly Medina expusiera su ampay con otra mujer en Colombia dónde le estaba dando besos apasionados cuando aparentemente todavía mantenía una relación con su esposa María Paz Gonzáles-Vigil.

Todos estaban expectantes a lo que diría Jesús Alzamora ya que solamente se ha pronunciado su esposa sobre el polémico ampay asegurando que ella era consciente de estas imágenes debido a que esto sucedió en un momento de crisis en la relación, sin embargo, el popular 'Mago' al parecer es ajeno a todo lo que viene pasando a su alrededor.

Hace ya algunos días el mundo de la farándula fue sacudido por un nuevo ampay que esta vez fue protagonizado por Jesús Alzamora en donde se le vio en un concierto con una mujercita a quien abrazaba y le daba besos, estas imágenes corresponden a agosto del año pasado donde según María Paz Gonzáles-Vigil ambos estaban distanciados.

Se esperaba que Jesús Alzamora se pronunciara mediante sus redes sociales sobre este bochornoso momento y pidiera disculpas en especial a su esposa quién se encontró afectada y fue blanco de críticas, sin embargo, decidió no comentar nada al respecto minimizando todo lo que viene sucediendo en su entorno familiar.

Lo único que publicó el ex conductor de televisión fue una historia donde anunciaba que su podcast estuvo presente en el set de grabación de la película "Sube a mi nube".

Jesús Alzamora reaparece en redes

Esta publicación nuevamente deja mal parado a Jesús Alzamora quien en ningún momento se ha pronunciado sobre este desafortunado momento que ya se viralizó en redes sociales y por el que ha sido duramente criticado.

De igual manera luego de que María Paz publicara este comunicado donde confirma que no se trata de una infidelidad se ha dedicado a seguir su día a día como si nada hubiera pasado.

Diversos medios han especulado que la ex modelo estaría tratando de defender a su esposo para que no quede mal parado a nivel nacional.

El influencer Ric La Torre publicó en Twitter un fragmento del más reciente episodio del podcast de Jesús Alzamora. En este extracto, el exconductor de televisión revela de manera casual que en algún momento le propuso a María Paz González-Vigil la posibilidad de 'abrir' su relación.

"Qué divertido sería solamente para ver cómo es el rollo social, 'joder' una vez en 15 años, obviamente no va a pasar" , comenzó señalando Alzamora ante la sorpresa de Flavia Laos.

Sin embargo, segundos admitió que le propuso esta oportunidad a María Paz: "Paz me mete una patada. Se lo he planteado, obviamente en broma. No se podría, yo tampoco podría", señaló finalmente en el clip que se ha compartido rápidamente por redes sociales.