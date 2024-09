Amy Gutiérrez y Asmir Young anuncian que se viene un nuevo tema juntas: "Nos vamos con todo"

En el Perú vienen saliendo nuevos talentos musicales que vienen conquistando con sus canciones a miles de seguidores. En esta ocasión, la salsera Amy Gutiérrez y la cantante urbana Asmir Young anunciaron en sus redes sociales que se encuentran en grabaciones de su próximo éxito musical juntas.

Nuevo feat de Amy con Asmir Young

Asmir Young es una cantante y compositora peruana de género urbano, conocida como 'La Princesa De Perú'. Su gran voz, flow y versatilidad hacen que sea considerada como una de las artistas con mayor proyección del Perú. Entre sus canciones más sonadas están "Culpables", "Gózala" con Son Tentación, "Bebo por ti" feat Luis Miguel, "Te extrañare", "Mentiras", "Ansiedad", "Cameo", entre muchos más.

Por su parte, la salsera Amy Gutiérrez es una reconocida artista a nivel nacional por muchos éxitos musicales y actualmente, se encuentra en la búsqueda de su internacionalización con temas inéditos. Ambas jóvenes talentosísimas se han unido para realizar una nueva producción musical juntas. Por medio de sus redes sociales, compartieron algunos videos y fotografías en el estudio de grabación.

"Se viene... Nos vamos con todo con la reina del flow Asmir Young", expresó la cantante Amy Gutiérrez.

Amy Gutiérrez y Asmir Young en grabaciones de su nueva colaboración

Más de Amy Gutiérrez

Amy Gutiérrez es una joven cantante de la salsa peruana que formado parte de reconocidas agrupaciones como You Salsa y Son Tentación, antes de lanzarse como solista. Desde entonces, viene trabajando en sacar música propia y hace un año, lanzó su primer álbum musical llamado 'Valiente' con el productor internacional Master Chris con canciones inéditas.

La joven salsera es conocida por varios éxitos musicales como "No Sé", "Qué Pasaría", "Alguien", "A cuánto me quedé" y el más reciente "Cuando me veo en tus ojos" que cantó en Premios Heat. Billboard realizó una corta lista de nuevos artistas latinos descubiertos hace algunas semanas, donde Amy Gutiérrez fue mencionada y resaltaron sus grandes talentos de la peruana, así como su potencial como artista emergente y que seguirán sus pasos en la industria musical.

La salsera Amy Gutiérrez viene avanzando a paso firme en su carrera internacional al lado del productor Master Chris, que trabajó con ella en su último disco. Hace unas semanas, la cantante también estuvo grabando un nuevo tema junto al reconocido Makano y Erick Elera. Ahora, anunció en sus redes sociales que estuvo grabando un nuevo tema con Asmir Young, no queda duda que la 'peque' viene con todo.