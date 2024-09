¡Alzan su voz! Kiara Lozano se emociona porque más personas apoyan tras los incendios forestales

La cantante Kiara Lozano es una de las cantantes de cumbia más queridas del Perú y forma parte de Corazón Serrano desde hace más de dos años. La artista siempre ha expresado su amor por los animales y naturaleza, por ello se encuentra feliz porque más personas se suman para apoyar a la Amazonía tras los incendios forestales.

Por medio de sus redes sociales, Kiara Lozano siempre ha compartido el gran amor que tiene hacia los animales. La joven es oriunda de Rumisapa, donde vive en el campo al lado de toda la naturaleza. Por ello, los incendios forestales que azotaron en todo el país le causó mucha preocupación y fue la primera entre las artistas de cumbia en dar aviso.

Después de dar a conocer la información por sus redes y publicaciones, más personas se han ido sumando para apoyar. Incluso, se ha convocado muchas marchas en el Perú para alzar sus voces y pueda llegar la ayuda necesaria en estos lugares donde ocurren los siniestros. Al percatarse de este movimiento, Kiara Lozano expresó su emoción por el apoyo de más personas.

"La verdad me causa mucha alegría esta noticia, como me encantaría encontrarme en cualquiera de estas ciudades. No tengan la menor duda que estaría con mi polo verde, me pintaría la cara, estaría gritando para quedarme sin voz con las pancartas, con todo lo que sea necesario. Para alzar la voz en conjunto con todos ustedes que están ahí en estas marchas para ser escuchados, bendecidos sean todos", expresó la cantante.