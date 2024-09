Ana Lucía Urbina revela qué pasó en su relación con Edwin Guerrero: "Me había perdido a mí misma"

La joven Ana Lucía Urbina forma parte de Corazón Serrano hace varios años y ha estuvo en una relación amorosa con el directos musical del grupo, Edwin Guerrero. Aunque retomaron su relación este año, llegó a su fin y la cantante decidió contar la razón a sus seguidores.

Corazón Serrano es una de las agrupaciones con mayor éxito en el país, donde cuentan con grandes talentos musicales como Ana Lucía Urbina. La artista se ha ganado el cariño de miles de seguidores, quienes bailan con sus temas y elogian el gran corazón que tiene. Por ello, sus fans se encuentran atentos de cada cosa que sucede en su vida personal y profesional.

Por medio de una transmisión en vivo, Ana Lucía Urbina fue consultada nuevamente por su relación con el músico Edwin Guerrero. Ante ello, decidió responder y revelar por qué decidió terminar, aunque se amaban mucho. La joven reveló que había perdido su esencia y su paz mental, pero finalmente ya se recuperó.

"Puedes amar mucho a alguien, pero no te olvides que te tienes que amar más a ti a pesar de todo. La salud mental es lo mejor que puedes tener, la paz mental. Edwin es una excelente persona, pero hay que mejorarse uno mismo. Me tomó tiempo descubrirlo que me había perdido a mí misma y me encontré, recuperé. Ahorita, yo soy mi mejor versión ahora, así que salud mental, amor propio, mujer empoderada siempre. Ámate a ti misma, luego ya ama a quien tu quieras", expresó.